Infobip je prvým chorvátskym jednorožcom s investíciou 200 miliónov dolárov

Spoločnosť Infobip získala od spoločnosti One Equity Partners investíciu viac ako 200 miliónov dolárov. Vďaka ich riešeniu dokážu firmy ako Uber, Costco či Unilever osloviť až sedem miliárd mobilných zariadení.

Spoločnosť Infobip je zisková a generovala tržby vo výške 602 miliónov EUR. Investícia viac ako 200 miliónov dolárov je súčasťou dohody, ktorá ocenila chorvátsku cloudovú komunikačná spoločnosť na viac ako 1 miliardu dolárov. Pre Infobip išlo o vôbec prvú externú investíciu. Tieto financie firme pomôže ďalej expandovať v Spojených štátoch prostredníctvom potenciálnych akvizícií, keďže priamo konkuruje spoločnostiam, ako je napríklad Twilio so sídlom v San Franciscu.



Spoločnosť Infobip, založená v roku 2006, poskytuje technológiu v omnichannel marketingu (druh marketingovej stratégie), ktorá spoločnostiam umožňuje komunikovať so zákazníkmi prostredníctvom textových správ alebo aplikácií tretích strán, ako je WhatsApp.



Zákazníkmi Infobip sú firmy ako Uber, Costco a Unilever , ktoré dokážu prostredníctvom svojej siete osloviť cez sedem miliárd mobilných zariadení vo viac ako 190 krajinách.



Aj keď je Infobip technicky ešte start-up, vykazuje jednoznačnú ziskovosť. V minulom roku dosiahla výnosy 602 miliónov EUR (710 miliónov USD), čo je medziročný nárast o 38%. V apríli v porovnaní s februárom došlo k 20 % nárastu objemu SMS správ. Kvôli globálnemu lockdownu sa spoločnosti snažili osloviť zákazníkov prostredníctvom virtuálnej komunikácie, čo zintenzívnilo využívanie služieb firmy Infobip.



Infobip sa teraz zameria na rozšírenie svojho podnikania a zvažuje úvodnú verejnú ponuku na predaj akcií (IPO) v Spojených štátoch. Podľa Research Data International (IDC) sa predpokladá, že segment komunikačných platforiem ako služieb (CPaaS) narastie z 3,3 miliardy USD v roku 2018 na 17,2 miliardy USD do roku 2023.



Spoločnosti Infobip radila banka Citi a právny poradca Morrison Foerster, ako získať finančné prostriedky.

Omnichannel riešenia, ktoré na jednej platforme prepájajú identitu, autentizáciu používateľov, zabezpečenie a riešenie kontaktných centier pomáhajú klientom a partnerom prekonať zložitosť komunikácie so zákazníkmi, rozvíjať ich podnikanie a zvyšovať lojalitu.