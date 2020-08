Británia a EÚ obnovili rokovania o brexite. Rozhodne sa už v septembri?

Aká bude finálna podoba partnerstva po odchode Británie z EÚ? Úradníci v Spojenom kráľovstve a Európskej únii majú nasledujúcich sedem týždňov, aby sa dohodli na niečom, čo sa im doposiaľ nepodarilo.

Po krátkej letnej prestávke sa tento utorok (18. augusta 2020) v Bruseli obnovili rokovania medzi britským premiérom Borisom Johnsonom, splnomocnencom britskej vlády pre brexit Davidom Frostom a európskym vyjednávačom pre brexit Michelom Barnierom. Veľká Británia a Európska únia chcú dosiahnuť dohodu skôr, ako je naplánovaný deadline rokovania, ktorý je stanovený na 2. október. Lídri oboch strán chcú rokovania urýchliť, avšak žiadna zo strán zatiaľ nenavrhla primerané ústupky. Napriek tomu rokujúci neskrývajú optimizmus. „Myslíme si, že dohodu je možné dosiahnuť ešte v septembri,“ uviedol hovorca britského premiéra Johnsona Jamie Davies.

Dvoma kľúčovými bodmi programu sú vyvážená dohoda o rybolove, ktorá zahŕňa prístup rybárov z EÚ do britských vôd, a nastavenie spoločných pravidiel hospodárskej súťaže. Podľa Barniera Londýn požaduje „takmer úplné“ vylúčenie rybárskych lodí EÚ z britských vôd, čo je „neprijateľné“. Dosiahnutím dohody o vyššie uvedených bodoch podmieňuje EÚ akékoľvek širšie obchodné dohody. Obom témam boli pridelené štyri dvojhodinové stretnutia. Diskusia bude pokračovať budúci mesiac po stretnutí úradníkov v Londýne.

Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu do konca prechodného obdobia, ktoré končí na konci roku 2020, budú spotrebitelia čeliť návratu ciel, kvótam a bariéram vo výmene tovaru a služieb. Zástupcovia EÚ tvrdia, že október je hraničným termínom pre dosiahnutie dohody v podobe, v ktorej by mohla vstúpiť do platnosti do 31. decembra.