Ropa je v neistote. Ťažba klesá, počet prípadov COVID-19 rastie

Obchodníci zvažujú masívne obmedzenie ťažby ropy v Mexickom zálive a USA. Dôvodom sú tropické búrky Marco a Laura a nárast počtu prípadov koronavírusu v Ázii a Európe. Momentálna situácia sa premietla aj do cien ropy.

„Pokles počtu aktívnych vrtov v USA počas posledných dní, za ktorý môžu aj dva hurikány na pobreží Mexického zálivu v USA a zmiešané údaje o ochorení COVID-19 majú tento týždeň tlmený negatívny dopad na ropu,“ uviedol Stephen Innes, hlavný stratég pre globálne trhy v AxiCorp.

Energetické spoločnosti už v pondelok obmedzili ťažbu v rafinériách na pobreží Mexického zálivu, čo malo za následok zastavenie 82 % produkcie ropy v tejto oblasti. Výroba sa znížila o viac ako 1,5 milióna barelov za deň v dôsledku dvoch tropických búrok, ktoré ohrozujú juh Spojených štátov.

Rope nepraje ani zhoršená perspektíva zotavovania európskych ekonomík. V celej Európe vidíme jasný nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19. Dokonca v Hongkongu bol zdokumentovaný prvý prípad opakovanej infekcie u človeka, ktorý sa koronavírusom nakazil po približne štyroch mesiacoch od prvej infekcie. To všetko vyvoláva obavu z návratu lockdownu do viacerých krajín, ktorý by pribrzdil postupné oživovanie ekonomík. Je preto málo pravdepodobné, že by cena ropa v blízkom čase ďalej rástla.