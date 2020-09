Elektromobilita: Blíži sa bod zlomu

Predaj elektrických vozidiel aj napriek korone láme rekordy. V Nemecku sa ich predaj v medziročnom porovnaní v 1. polroku 2020 takmer zdvojnásobil. Dôležitý je aj pokles predaja bežných benzínových áut o najmenej 20 %.

Prudký nárast dopytu po elektromobiloch je sprevádzaný extrémne optimistickou náladou na trhu, ktorú môžeme pozorovať na vývoji cien akcií Tesly. Deloitte odhaduje, že do roku 2030 by mohli globálne predaje elektromobilov dosiahnuť 21 miliónov.

V momentálnej situácii tak nie je prekvapením, že sa na trhu konštante objavujú nové modely elektromobilov. Prvé čisto elektrické SUV predstavila tento týždeň aj česká automobilka Škoda.

Pozrime sa bližšie na rast ich predaja. Tesla začala s výrobou svojho Modelu S v roku 2013. V tom čase automobilka produkovala 20 000 vozidiel ročne. O päť rokov neskôr presiahli predaje elektromobilov v USA 360 000 a v polovici roku 2019 sa svetové predaje elektromobilov vyšplhali na 530 000.

K masívnemu nárastu došlo v minulosti aj napriek vysokej obstarávacej cene elektromobilov, ktorá sa postupne znižuje. Medián predajnej ceny elektrického vozidla v USA sa v minulom roku mierne zvýšil na 36 600 USD, avšak bežná cena elektromobilu klesla o viac ako 13 % z 64 300 USD na 55 600 USD.

Budúcnosť obchodovania s elektrickým autami je otvorená. Či už z ekologického hľadiska alebo ekonomických dôvodov.

Elektrina je v porovnaní s ropou relatívne lacná a dokážeme ju získavať z obnoviteľných zdrojov energie. Navyše si môžeme byť istí, že v metódach získavania elektrickej energie nastane technologický pokrok.

V tejto chvíli sme schopní na výrobu obrovského množstva elektrickej energie používať jadrové elektrárne, ale čo ak by sme prišli na to, ako využívať silu fúzie? Je omnoho stabilnejšia a jedna takáto elektráreň by mohla vyprodukovať viac energie, než celý svet potrebuje. Môžeme teda predpokladať, že cena ropy sa nevyhnutne zvýši, zatiaľ čo cena elektrickej energie klesne.

Výmena vozidla na fosílne palivo za elektromobil môže do budúcnosti predstavovať ekonomickú úsporu, ktorá navyše pomáha životnému prostrediu.