Čína rozšírila zoznam kontrolovaných vývozov

Najnovšie prírastky do čínskeho zoznamu kontrolovaných technologických exportov by mohli skomplikovať výrobu mnohým priemyselným odvetviam.

Rovnako sa zvyšuje pravdepodobnosť, že niektorí globálni technologickí giganti oddelia svoje čínske aktivity od ostatných. Nový zoznam technológií s vývoznými kontrolami oznámený 28.augusta je v každom prípade nevítaným prekvapením.



Tento krok bol pôvodne vnímaný ako spôsob, ako poskytnúť Pekingu príležitosť ovplyvniť predaj americkej časti sociálnej siete TikTok, avšak poradcovia čínskych a zahraničných firiem hovoria, že potenciálne následky môžu zájsť ešte ďalej. "Pravidlá boli prekvapením pre mnohých na trhu a v technologickom priemysle je v súčasnosti už dosť napätia,“ povedal Alex Roberts, právny zástupca v advokátskej kancelárie Linklaters v Šanghaji.

Okrem doporučovacích algoritmov, ako sú tie, ktoré používa spoločnosť TikTok vlastnená spoločnosťou ByteDance, obsahuje nový zoznam "čiastočne obmedzených exportov" technológie dronov a kybernetickej bezpečnosti, softvér na rozoznávanie hlasu a softvér pre skenovanie rukopisu.

Logika tohto kroku Číny zapadá do komplikovaného vzťahu USA-Čína po nástupe amerického prezidenta Trumpa do úradu. Je to akási neustála zmena od silných hrozieb až po momenty dohody, ktorá sa vzápätí opäť mení na vzájomný tlak. Je len logické, že Čína sa snaží využívať aspoň obmedzené možnosti, ako voči americkému tlaku „nasadiť“ vlastné nátlakové aktivity. Faktom však zostáva, že vzhľadom na obchodnú bilanciu ťahá za kratší koniec. Bude zaujímavé sledovať, ako sa toto súperenie vyvinie v najbližších mesiacoch a či bude pokračovať aj po novembrových voľbách v USA.