Turecko objavilo nové ložiská zemného plynu v Čiernom mori

Establišment prezidenta Erdogana zatiaľ úspešne razí agresívnu politiku prieskumných vrtov v moriach okolo Turecka. Zatiaľ sa mu darí, čo potvrdzuje obrovské ložisko zemného plynu v Čiernom mori.

Obrovské ložisko zemného plynu, ktoré Turecko objavilo v auguste, môže byť ešte väčšie, ako sa spočiatku zdalo. Podľa priamych zdrojov, majú byť bližšie informácie zverejnené budúci týždeň.

Objav energetického zdroja v Čiernom mori je zásadný pre obchodnú bilanciu Turecka, keďže krajina ročne spotrebuje 50 miliárd metrov kubických zemného plynu, ktorý je importovaný zo zahraničia.

Vrty do hĺbky približne 4 500 metrov v zóne Tuna-1 prenikli do ďalších dvoch formácií, ktoré sa podľa vysokého tureckého energetického úradníka zdajú byť sľubné. Druhá vrtná loď sa do oblasti presunie pravdepodobne budúci rok.

Ankara dramaticky rozšírila prieskum Čierneho mora a sporných vôd východného Stredomoria. Snaží sa nájsť významné energetické rezervy, ktoré by zmiernili jej závislosť na dovoze z Iránu, Iraku a Ruska.