Pfizer má vďaka prvenstvu pri vakcíne proti Covidu dobre našliapnuté

Akcie amerického Pfizeru po oznámení žiadosti o schválenie vakcíny a preukázanej vysokej účinnosti posilnili. Firma má vďaka investíciám, rozširovaniu spolupráce a partnerstiev zaujímavú perspektívu ako investícia.

Farmaceutická spoločnosť Pfizer takto pred týždňom oznámila, že podala žiadosť na schválenie vakcíny proti COVID-19 na Americký úrad na kontrolu potravín a liečiv FDA (Food and Drug Administration). Vakcína by tak mohla byť ako prvá distribuovaná na trh už v polovici decembra. Akcie zareagovali rastom ceny o 7,9 %, denné maximum dosiahlo 41,8 USD.

Skúsme sa pozrieť, ako sa vyvíjali akcie spoločnosti Pfizer v predchádzajúcom hektickom období. V pondelok 9. novembra 2020 vydali spoločnosti Pfizer a BioNTech tlačovú správu, v ktorej riaditeľ Pfizeru Dr. Albert Bourla uviedol: „Dnes je veľký deň pre vedu a ľudstvo. Prvý súbor výsledkov tretej fázy skúšok vakcíny proti COVID-19 poskytuje prvotné dôkazy o schopnosti našej vakcíny zabrániť ochoreniu COVID-19.“ Výsledkom prvej správy bol skok cien akcií o viac ako 17 %.

V stredu 18. novembra 2020 potom Pfizer poskytol aktualizovanú analýzu dát z tretej fázy klinických testov vakcíny proti COVID-19, ktorej sa zúčastnilo 44 000 ľudí. Na základe analýzy firma oznámila, že vakcína má účinnosť až 95 %. Cena akcií bola v ten deň otvorená na 36,8 USD (+ 1,03 %), dosiahla denné maximum 37,4 USD a zatvárala na 36,3 USD (-1,28 %).

Dohody o dodávkach vakcíny zvyšujú hodnotu farmafiriem

Pfizer a BioNTech sú so svojou vakcínou proti koronavírusu lídrami trhu. A to časovo aj v účinnosti. Obe spomínané farmaceutické firmy už podpísali dohodu o dodávkach vakcíny proti koronavírusu s USA a Veľkou Britániou. Do Británie dodajú 30 miliónov dávok. Americká vláda zase zaplatí 1,95 miliardy USD za 100 miliónov dávok a bude mať opciu na nákup ďalších 500 miliónov dávok.

Keď sa vo finálnej fáze potvrdila 90 % účinnosť vakcíny proti koronavírusu, ktorú vyvíja Pfizer, jej akcie na začiatku novembra krátko vzrástli. Práve v tento deň, 9. novembra 2020, predali dvaja členovia vedenia časť portfólia, ktorú vo Pfizeri držali, čo zabránilo explózii hodnoty akcií. Kvôli tomuto kroku značná časť obchodníkov zapochybovala o budúcom výsledku tretej fázy klinického testovania. Avšak podobný postup, keď majú riaditelia určitý počet akcií a časť svojho portfólia pri väčšom náraste ich trhovej ceny predajú, je bežný.

Sally Susman, výkonná viceprezidentka, a Albert Bourla, predseda a výkonný riaditeľ, predali celkovo 176 170 akcií s trhovou hodnotou o niečo vyššou než 7,3 milióna USD.

Zaujímavá investičná príležitosť

Vďaka stabilnej výkonnosti firmy Pfizer - a to aj napriek tomu, že v posledných kvartáloch zaznamenávala pokles - je táto spoločnosť neobyčajne zaujímavou investičnou príležitosťou. Obrovské investície, ktoré Pfizer realizoval, rozširovanie spolupráce a partnerstiev s konkurenciou a tiež perspektívna oblasť verejného zdravia sú kľúčom k perspektívnej budúcnosti firmy.

Je nepochybné, že prebiehajúca pandémia ešte prinesie v ďalších mesiacoch mnoho neistoty. Riešenie súčasných globálnych problémov však vo veľkej miere závisí od pokroku pri objavovaní liečiv. To znamená, že tento sektor sa bude tešiť výraznej podpore. Pfizer je vo vývoji vakcíny v popredí, a to by mohlo mať pozitívny dopad na jeho trhovú hodnotu.