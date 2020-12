Veľká ubytovacia platforma Airbnb sa počas pandémie odhodlala k IPO. A výsledok stál za to

Airbnb sa odhodlala k odvážnemu kroku – vstupu na burzu cez takzvanú primárnej verejnú ponuku akcií. A to aj napriek tomu, že lockdowny v pandémiou postihnutých krajinách značne obmedzujú služby spojené s cestovaním.

Spoločnosť Airbnb, ktorá sprostredkováva krátkodobé prenájmy s bytoch a domoch, podala 16. novembra 2020 formulár S-1, čo je registračný dokument pre spoločnosti so sídlom v USA, ktoré chcú začať verejne obchodovať svoje akcie. A včerajšia primárna verejná ponuka akcií (IPO) Airbnb prebehla s veľkým úspechom. Firma v rámci primárnej verejnej ponuky stanovila cenu svojich akcií na úrovni 68 dolárov, avšak tie sa začali predávať až na úrovni 147 dolárov a v priebehu obchodného dňa sa dokonca vyšplhali na vyše 164 dolárov. Deň potom ukončili na úrovni 144 dolárov.

Airbnb v kríze išla dole, avšak počas 3. kvartálu výrazne narástla

Airbnb funguje ako sprostredkovateľ medzi hostiteľmi a hosťami. Prevádzkuje online platformu pre komunikáciu, inkaso a prevody platieb a zároveň rieši vznikajúce spory a konflikty. Ľuďom umožňuje hľadať a prenajímať ubytovanie v 65 000 mestách vo viac než 191 krajinách sveta. Model Airbnb sa osvedčil ako veľmi dobre škálovateľný a ziskový. Spoločnosť zarába účtovaním poplatkov vo výške 0-20 % pre hostí a 3-5 % pre hostiteľov.

Spoločnosť do 31. marca 2020 medziročne rástla. Od tohto okamihu rast v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 v podstate stagnoval. V 2. štvrťroku 2020 došlo k výraznému prepadu, keď sa výnosy Airbnb znížili z 1,2 miliardy USD na 334,8 miliónov USD. Rýchle zlepšenie v 3. kvartáli 2020 prinieslo veľký návrat výnosov. Sú síce nižšie než v 3. štvrťroku 2019, ale oproti predchádzajúcemu sa štvornásobne zvýšili z 334,8 milióna USD na 1,34 miliardy USD.

V odvetví zdieľaného ubytovania pôsobí mnoho konkurentov. Aj online cestovné kancelárie ako Booking Holdings (NASD: BKNG), Expedia Group, Inc. (NASD: EXPE) a Trivago N.V. (NASD: TRVG) sa snažili čeliť hrozbe Airbnb ponukou prenájmu ubytovania v bytoch a domoch, čo ukazuje, že odvetvie cestovného ruchu absorbovalo revolučné zmeny, ktoré prinieslo Airbnb, a prechádza k tomu, čo spotrebitelia požadujú.

Spoločnosť Airbnb nemala v pláne konkurovať hotelom, ale nakoniec rozhodnutie zmenila a do svojej ponuky zaradila jedinečné priestory, ako napríklad boutique hotely. V tejto chvíli na svojich stránkach ponúka viac ako 15 000 podobných miest. Podľa Second Measure (spoločnosť, ktorá sa zaoberá analýzou dát) mala platforma Airbnb približne 19 % podiel na spoločnom trhu so zdieľaním ubytovaním v súkromí a hotelovým ubytovaním v USA, čo je výrazný nárast z 3 % v roku 2013.

Známky rýchleho oživovania napriek neistote

Airbnb navyše ponuku rozšírilo o zážitky, ktoré sprostredkovávajú jednotliví hostitelia, napríklad exkurzie, kurzy, výlety alebo ochutnávky jedál. Na trhu sa hovorí aj o tom, že Airbnb by mohlo spustiť aj rezervácie leteniek. Aj keď tak ďaleko ešte Airbnb nie je, jednoznačne prejavuje ambíciu stať sa platformou so širšou turistickou ponukou a svoju činnosť rozšíriť nad rámec samotného ubytovania.

Aj keď prebiehajúca pandémia vytvorila veľkú mieru neistotu, Airbnb súbežne s postupnou normalizáciou života a ekonomiky javí známky rýchleho oživenia. Ak porovnáme existujúce podnikanie, spôsob, akým rieši problémy, konkurencieschopnosť a špecifický segment trhu, budúcnosť tejto firmy vyzerá nádejne.

Zdieľaná ekonomika otriasla doposiaľ zavedeným podnikaním a zdá sa, že jej bude v budúcnosti patriť nemalá časť ekonomiky. Airbnb je na dobrej ceste k stabilizácii podnikateľskej činnosti a pravdepodobne bude na trhu pôsobiť ešte mnoho rokov. Táto IPO určite vzbudí záujem investorov a môže im priniesť dobrú dlhodobú návratnosť investícií.