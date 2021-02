Lítium otvára nové príležitosti na investovanie

Lítium patrí medzi vzácne kovy, ktorých spotreba by mala rásť úmerne rastu elektromobility. To z neho robí zaujímavú investičnú komoditu do budúcnosti. V článku nájdete niektoré investičné tipy aj dáta z trhu s lítiom.

Celý rad výrobcov, ktorí používajú lítium, tvrdí, že už o niekoľko rokov bude na trhu nedostatok lítia. História nám ukazuje, že v zásade každý nedostatok suroviny pri vysokom dopyte viedol k nárastu ceny. Je preto dosť dobre možné, že v budúcnosti príde ku krátkodobému tlaku na zvýšenie cien lítia.

Silná česká pozícia v segmente

Na základe údajov od výrobcov sme v analytickom tíme CapitalPanda identifikovali niekoľko spoločností, ktorých podnikanie s touto surovinou významne súvisí a má investičný potenciál. Najnovšie na zoznam pribudli spoločnosti European Metal Holdings a ČEZ, ktoré uzavreli zmluvu o ťažbe lítia v českom Cínovci. EMH je spoločnosť zameraná na prieskum a využívanie nerastných surovín, ktorá sa štandardne prieskumom ložísk cínu a ďalších základných kovov. Zapojenie do projektu ťažby lítia v Českej republike je premiérou v tomto segmente. ČEZ je zase český gigant zameraný na výrobu a distribúciu elektriny, ktorý už skôr expandoval na ďalšie trhy strednej a východnej Európy. EHM kontroluje ťažobné licencie v projekte ťažby lítia v Cínovci, čo je najväčšie ložisko lítia v Európe. ČEZ by mal zaplatiť približne 34 miliónov eur za 51 % podiel v spoločnosti Geomet, ktorá je dcérskou spoločnosťou EMH a držiteľom licencií. Projekt prebieha za podpory českej vlády. (Zdroj: Reuters).

CapitalPanda-Peric-Litium-dopyt (CapitalPanda-Peric)

Najväčšie identifikované zásoby lítia sú v Južnej Amerike, predovšetkým v Bolívii, Čile a Argentíne. V týchto troch krajinách sa nachádza viac než polovica svetových rezerv. Avšak Významným ložiskom, ktoré môže ovplyvniť svetovú trhovú cenu komodity, je aj spomínané nálezisko v Cínovci v Českej republike.

CapitalPanda-Peric-Litium-Krajiny (CapitalPanda-Peric)

Albermarle Corp. môže byť investičnou príležitosťou

Cena akcií spoločnosti Albermarle (NYSE: ALB) počas roka 2020 významne vzrástla, konkrétne o 102 %. Hoci nástup pandémie COVID-19 mal za následok mierne zníženie hodnoty akcií, relatívne rýchlo došlo k oživeniu a akcie ďalej rástli.

Za rastom hodnoty akcií stojí očakávaný rast dopytu po hlavnej surovine, ktorú spoločnosť ťaží - lítiu. Investori sa pozerajú len na tú časť podnikania, ktorá tvorí 35 % predajov, zatiaľ čo samotná spoločnosť svoje podnikanie vybudovala väčšinou vďaka pracovným miestam súvisiacim s katalyzátormi a brómom.

Akákoľvek korekcia ceny pri tejto spoločnosti by predstavovala dobrý základ pre nákup. Kvôli aktuálnemu exponenciálnemu rastu nie je teraz nákup akcií zaujímavý pre dlhodobú investíciu. Avšak ak by hodnota akcie klesla a testovala by cenové rozpätie, ktoré nastalo v období 2017-2018, naznačovalo by to zaujímavú možnosť pre dlhodobú investíciu.

Súdiac podľa analýzy na webe money.cnn.com, je priemerná očakávaná hodnota akcií za 12 mesiacov 121,00 USD, čo predstavuje možný pokles hodnoty o 33,4% oproti súčasnej trhovej hodnote.

CapitalPanda-Peric-Albermale (CapitalPanda-Peric)

General Motors

10. januára 2021 hodnota akcií spoločnosti prekonala 3-ročné maximum, keď General Motors (NYSE: GM) prekvapil celú Wall Street predstavením spoločnosti BrightDrop - startupu na výrobu dodávkových vozidiel pre komerčné využitie a logistiku, spojený so spoločnosťou FedEx ako budúcim užívateľom.

Hoci spoločnosť tápe v tme už takmer desať rokov, v poslednom štvrťroku 2020 uviedla na trh elektromobil Hummer EV. Zisky a predaja spoločnosti sa posunuli do požadovanej zóny, ktorá podporuje financovanie a urýchľuje prechod k elektromobilite.

19. novembra 2020 oznámila General Motors svoj plán uviesť na trh do roku 2025 celosvetovo 30 modelov elektromobilov a predať jeden milión elektromobilov a zároveň dosiahnuť väčšiu úspornosť batérií.

Generálna riaditeľka Mary Barra vo svojom vystúpení uviedla, že GM zníži náklady o 2 miliardy USD vďaka zdieľaniu technických, výrobných, marketingových a firemných nákladov. Prevádzkové peňažné toky GM využije do roku 2025 na financovanie a urýchlenie procesov aj sedemmiliardovú investíciu súvisiacich s elektromobilmi. Zároveň chce opätovne vyplácať dividendy počas roka 2021.

Podľa analytikov money.cnn.com by sa hodnota akcií GM mohla za 12 mesiacov pohybovať v rozmedzí 52-72 USD, čo bude znamenať potenciálny rast akcií na 44,1% súčasnej hodnoty.

CapitalPanda-Peric-General Motors (CapitalPanda-Peric)

NIO je vychádzajúca hviezda elektromobility

Firmy NIO (NYSE: NIO) a CATL (Contemporary Amperex Technology Co.), čo je čínska spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu lítium-iónových batérií), potvrdili, že testujú prototypy lítium-železo-fosfátových batérií.

Spoločnosť NIO by mohla byť hviezdou roka 2021. Keďže cieli na veľké čínske mestá poháňajúce čínsku ekonomiku a čínska ekonomika sa už naplno zotavila z pandémie a vracia sa na pôvodnú trajektóriu rastu, ďalší rast predajov áut je viac ako istý.

CapitalPanda-Peric-NIO (CapitalPanda-Peric)

Spoločnosť stále ešte nie je v čiernych číslach – tento výsledok sa prvýkrát očakáva na konci roka 2022. Ak však predaje modelov budú naďalej postupne rásť, môže k tomu dôjsť aj oveľa skôr.

Podľa analytikov money.cnn.com túto spoločnosť čaká svetlá budúcnosť. Najnižšia očakávaná hodnota akcií počas najbližších 12 mesiacov je 98,10 USD (+74,5%), priemerná očakávaná cena je 374,07 USD (+565,4%) a maximálna očakávaná cena je neuveriteľných 645,75 USD (+ 1048,6 %).

Prečo je lítium tak obľúbené?

Lítium je hlavný materiál používaný na výrobu lítium-iónových batérií, ktoré hrajú mimoriadne dôležitú úlohu vo výrobe elektromobilov a skladovaní energie z obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom k rastu týchto priemyselných odvetví a ich závislosti na batériách vedú k historicky nevídanému záujmu o suroviny, ktorý núti ťažiarov aj výrobcov batérií rozširovať svoje podnikanie.

Balenie lítium-iónových batérií je ľahšie, účinnejšie a trvácnejšie ako iný konkurenčný druh batérií. Vďaka tomu je to dobrá voľba pre skladovanie energie, ktorá nachádza uplatnenie v elektrických a hybridných vozidlách, skútroch, smartfónoch, laptopoch, elektrických nástrojoch, fotoaparátoch a pod.

Navyše, takmer polovica existujúceho dopytu po tejto surovine prichádza z úplne iných priemyselných segmentov ako sklo, keramika, mazivá a podobne. To len podčiarkuje jeho potenciál.