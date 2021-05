Stojíme pred možnou korekciou indexu S&P 500?

Najznámejší akciový index S&P 500 je v pozícii, kedy má vysokú hodnotu a časť akcií je do istej miery nadhodnotených. Táto situácia spolu s ďalšími signálmi z amerického trhu logicky vedie k otázke, či stojíme pred korekciou.

S&P 500 alebo Standard & Poor's 500 je akciový index 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v USA. Nejde o presný zoznam najvýznamnejších amerických spoločností podľa trhovej kapitalizácie, pretože index zohľadňuje aj iné kritériá. Tento index sa považuje za najlepší ukazovateľ vývoja akcií veľkých spoločností v USA. S&P a iné indexy vážené trhovou kapitalizáciou sú problematické, keď index prevyšuje hodnotu podkladového aktíva. V situácii, keď majú akcie vysokú hodnotu indexu a zároveň sú nadhodnotené, akcie zvyčajne nafukujú celkovú hodnotu alebo cenu indexu.

Predminulý týždeň predseda Federálneho rezervného systému (FED) Jerome Powell novinárom povedal, že ocenenie niektorých aktív sa zdá byť "prehriate". Ale zároveň dodal, že nevidí žiadne riziká pre finančný systém. "Celkový obraz finančnej stability je zmiešaný, ale zvládnuteľný." Powell uviedol, že optimizmus spojený s prekonaním globálnej pandémie je hlavným hnacím motorom trhu: "Veľmi úzko súvisí s očkovaním a opätovným otvorením ekonomiky. To v posledných mesiacoch skutočne poháňalo trhy."

Opatrné vyjadrenia k pribrzďovaniu ekonomiky rastom úrokov

Zdá sa, že vďaka komentárom Jeroma Powella sa centrálne banky cítia s agresívne prispôsobivou menovou politikou o niečo bezpečnejšie. Okrem takmer nulových krátkodobých úrokových sadzieb FED mesačne absorbuje 120 miliárd USD amerických štátnych a agentúrnych hypotekárnych záložných listov.

Americká ministerka financií Janet Yellenová však minulý týždeň oznámila, že FED možno bude musieť v niektorom okamihu zvýšiť úrokové sadzby, aby zabrzdil zrýchľujúcu ekonomiku. V rozhovore pre časopis The Atlantic Yellenová povedala: "Je možné, že úrokové sadzby sa budú musieť zvýšiť, aby sa naša ekonomika neprehriala, aj keď dodatočné výdavky sú v porovnaní s veľkosťou ekonomiky relatívne malé."

A následne pre Wall Street Journal Yellenová dodala: "Ubezpečujem vás, že to nie je nič, čo by som predpovedala alebo odporúčala. Ak si niekto cení nezávislosť FEDu, tak som to ja."

Diverzifikácia je dnes kľúčová

Rastúca trhová kapitalizácia spoločnosti nie je vždy priamo spojená s podkladovým aktívom spoločnosti, ale môže odrážať rast hodnoty akcionárov, ktorý súvisí s emitovanými akciami. V dôsledku toho sú proporcionálne oceňované indexy čoraz obľúbenejšie a pohyby cien akcií jednotlivých spoločností majú potom rovnaký vplyv na samotný index.

Index S&P 500 ukončil rok 2020 s rekordným rastom 16,26 %. Ešte pred dramatickým výpredajom vo februári a marci dosiahol skvelé výsledky. Niektoré spoločnosti v trhovom indexe mali výrazne silné roky, pričom šesť akciových spoločností vzrástlo o viac ako 100 %. Rast indexu S&P 500 mohol byť ešte vyšší, keby v ňom nový rok začali spoločnosti Tesla a Etsy. Obe spoločnosti však boli do indexu S&P 500 zaradené až v poslednom štvrťroku 2020.

Vývoj indexu S&P 500 za 2020/2021 (tradingview.com)

Najväčšiu hrozbu pre kapitál v súčasnosti predstavuje zhodnotenie. Hoci máme vďaka rekordne nízkym nákladom na pôžičky ideálne podmienky na rast, menová politika je neistá. Najmä v prípade amerického trhu ide o voľné stimulačné výdavky Washingtonu. Dôležité je len zhodnotenie.

Investori by mali pozornejšie počúvať vyhlásenia FEDu a sledovať hodnotu na trhoch s americkými dlhopismi. Je dôležité si uvedomiť, že portfóliá musia byť diverzifikované a riziká musia byť kontrolované.

S&P 500 je akciový index 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností v Spojených štátoch a slúži ako referenčná hodnota pre mnohých profesionálnych investorov. Podľa indexu S&P Dow Jones sa mnohé podielové fondy a fondy obchodované na burze porovnávajú práve s indexom S&P 500, pričom k decembru 2019 bolo viac ako 11 biliónov USD porovnávaných alebo viazaných na hodnotu tohto indexu.