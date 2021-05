Má spoločnosť Nikola Corp. pred sebou svetlú budúcnosť?

Posledné roky sa firma Nikola pravidelne skloňovala ako konkurent už preslávenej Tesly. Jej prednosťou mal byť ophon postavená na palivových článkoch a zelenom vodíku. Nad firmou Nikola Budúcnosť však visia viaceré otázniky.

Spoločnosť Nikola Copr. (NASD: NKLA) bola založená v roku 2015 v Salt Lake City, Utah, USA. Vo svojich začiatkoch sa spoločnosť zamerala na výrobu ťažkých nákladných vozidiel s využitím technológie vodíkových palivových článkov, vďaka ktorej mali byť vozidlá úplne bez emisií.

Vyšetrovanie spoločnosti Nikola Corp.

10. augusta 2020 spoločnosť Hindenburg Research uverejnila správu založenú na dôkazoch, v ktorej sa uvádza, že spoločnosť Nikola Corp. je "podvod postavený na mnohých lžiach". V správe sa uvádza, že bývalý generálny riaditeľ Trevor Milton skreslil informácie o technológii spoločnosti. Jednou z najväčších lží bolo tvrdenie, že spoločnosť dokáže vyrábať vodík s nákladmi o 81 % nižšími ako ostatní výrobcovia. V skutočnosti však spoločnosť Nikola Corp. v tom čase žiadny vodík nevyrábala, čo Milton neskôr pod tlakom médií priznal.

Vďaka vyšetrovaniu sa zakladateľ spoločnosti Nikola Corp. Trevor Milton odstúpil dva týždne po zverejnení správy.

CapitalPanda-Peric-Nikola-ako-druha-Tesla? (CapitalPanda-Peric)

Vývoj akcií Nikola Corp. (www.tradingview.com)

Vďaka výhodám svojich nákladných vozidiel uzavrela spoločnosť Nikola Corp. mnoho zmlúv. Spoločnosť Anheuser-Busch si v roku 2018 objednala viac ako 800 vozidiel, ktorých dodanie je naplánované na koniec tohto roka.

WealthDaily informoval, že Nikola Inc. tento rok podpísala zmluvu s firmou Republic Services, ktorá sa zaoberá odpadovým hospodárstvom, o dodávke elektrických smetiarskych vozidiel. Tento krok pomohol zvýšiť hodnotu akcií spoločnosti o viac ako 300 % za jediný rok.

Výsledky hospodárenia za 1. štvrťrok 2021

7. mája 2021 spoločnosť Nikola Corp. oznámila menšiu stratu, než sa očakávalo. Deň pred zverejnením výsledkov spoločnosť Nikola Inc. podpísala dohodu o spoločnom podniku so spoločnosťou Total Transportation Services (TTSI), poskytovateľom prístavnej dopravy v Južnej Karolíne. Spoločnosť TTSI požiadala o skúšobné vozidlo, z ktorého si následne objednala 100 kusov. Tieto bezemisné nákladné vozidlá by potom premávali v prístave Long Beach.

Zatiaľ čo v roku 2020 sa spoločnosť Nikola Corp. dokázala obchodovať za takmer 100 USD, v súčasnosti je hodnota jednej akcie len niečo vyše 11 USD.

Niektorí odborníci tvrdia, že súčasná hodnota akcií spoločnosti Nikola Corp., konkrétne pokles o 2,49 % a 3,21 % za posledných 12 mesiacov, je porovnateľná so spoločnosťou Tesla Inc., ktorá počas poslednej obchodnej seansy zaznamenala pokles ceny o 3,95 %. Hodnota akcií spoločnosti Tesla však celkovo za posledných 12 mesiacov vzrástla o 415,73 %.

Sedem analytikov, ktorí vypracovali 12-mesačnú cenovú prognózu pre spoločnosť Nikola Corp., má mediánovú cieľovú hodnotu 20 USD. Mediánový odhad predstavuje potenciálny nárast o 69,20 % z uzatváracej ceny 11,82 USD z 11. mája 2021.

Podľa expertov z Wall Street akcie Nikola Corp vo vlastníctve inštitucionálnych investorov koncom apríla prudko vzrástli, keďže 143 inštitucionálnych vlastníkov zvýšilo svoje pozície v Nikola Corp o 43 521 019 akcií.

Výkonnosť spoločnosti možno merať rastom zisku na akciu (EPS), hoci analytici Wall Street sa v tomto prípade zamerali na päťročný rast zisku na akciu spoločnosti. Z hodnotového hľadiska analytici spoločnosti očakávajú päťročný rast zisku na akciu približne o 20,59 %. Bude zaujímavé sledovať, do akej miery sa ich predikcie budú napĺňať. Stále je tu totiž otvorená možnosť, že z firmy Nikola sa stane „biely trpaslík“, teda firma, ktorá nachvíľu zahviezdila, avšak následne skončila na smetisku dejín.