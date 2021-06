Rozmach 5G porovnateľný s fenoménom internetu v 90. rokoch

V čase všeobecného rastu hodnoty aktív sa investori logicky obzerajú po hodnotových aktívach. Medzi ne v súčasnosti môžeme zaradiť aj IT firmy, ktoré sú silné pri výstavbe 5G sietí. Tento segment má veľkú perspektívu.

Celosvetový trh so sieťami 5G bol v roku 2020 ocenený na 41 miliárd USD a očakáva sa, že v rokoch 2021 až 2028 narastie až o 50 %. Len v USA by sa mohlo vytvoriť až 16 miliónov pracovných miest v mnohých odvetviach hospodárstva. Podľa analýzy tímu analytikov CapitalPanda by táto nová revolúcia a implementácia sietí 5G mohla priniesť ekonomický impulz podobný rozvoju internetu na začiatku 90. rokov.

Mobilné siete piatej generácie, označované aj ako siete 5G, ponúkajú nízku mieru latencie a až 100-krát vyššiu rýchlosť sťahovania v porovnaní so sieťami 4G. Vzhľadom na potenciál tohto nového segmentu ekonomiky sa aj malí investori logicky pýtajú, do čoho investovať.

Prvou možnosťou pre investorov je využiť služby, ktoré ponúkajú spoločnosti T-Mobile, AT&T a Verizon. Kto však hľadá nižšiu expozíciu, môže investovať do spoločností, ktoré ponúkajú infraštruktúru, zariadenia alebo technológie pre siete 5G.

Spoločnosť Xilinx (NASDAQ:XLNX) je lídrom vo výrobe čipov pre programovateľné hradlové polia. Čipy sú v ponuke v mnohých vyhotoveniach a zákazníci ich môžu upravovať a konfigurovať aj po ich zostavení. Spoločnosť Xilinx najnovšie patrí pod AMD. Ziskové marže spoločnosti Xilinx sú oveľa vyššie ako pri tradičných čipoch AMD.

Siete 5G zvládajú vyššiu prevádzku a sieťové signály tam, kde sú najviac potrebné. Na túto úlohu sú potrebné grafické procesory a telekomunikačné spoločnosti a výrobcovia zariadení používajú procesory NVIDIA. NVIDIA je veľká spoločnosť, ktorej by nové odvetvie mohlo ďalej zvýšiť jej vplyv na trhu.

Siete 5G však nie sú len o samotných jednoduchých čipoch, zaujímavým segmentom sú aj výrobcovia potrebného hardvéru vo všeobecnosti.

Napríklad spoločnosť Ciena (NYSE: CIEN) je malá, ale rýchlo rastúca spoločnosť, ktorá predáva optické zariadenia a projektové služby komunikačným spoločnostiam. Spoločnosť profituje z rozvoja sietí 5G, pretože môže zvýšiť svoje hotovostné rezervy.

Corning (NYSE: GLW) je ďalšou zaujímavou spoločnosťou, ktorá dodáva komunikačným spoločnostiam nové rádiové veže, sklo a keramiku. Je hlavným dodávateľom väčšiny telekomunikačných spoločností. Corning spolupracuje s firmou Qualcomm na dodávkach sieťového vybavenia a aktuálne expanduje svoju pôsobnosť aj do oblasti základných súčastí systému 5G, do malých bunkových antén.