Vstúpi populárny Robinhood na burzu vo veľkom štýle?

Populárny americký online broker Robinhood Financial LLC, ktorý bol založený v roku 2013 a činnosť spustil v roku 2015, spôsobil revolúciu v retailovom investovaní.

Najväčším úspechom firmy bolo prakticky zrušenie poplatkov pre maloobchodných predajcov. Spoločnosť Robinhood tiež zmenila vekovú základňu svojich používateľov, pričom sa zvýšil počet používateľov vo veku od 45 do 65 rokov. To sa podarilo najmä vďaka používateľsky prívetivému rozhraniu spoločnosti a jednoduchým a (do istej miery aj) zábavným vzdelávacím materiálom.

Od rekordného úspechu k rekordnej pokute

Po takomto úspechu je logickým krokom vstup na burzu. O ten spoločnosť Robinhood požiadala už 23. marca 2021 s tým, že v júni chce odštartovať samotný vstup na burzu. Tento proces sa však zasekol na vyšetrovaní Americkej komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) a preverovaní platformy Robinhood zo strany amerického Úradu pre reguláciu finančného priemyslu FINRA. Ten udelil platforme Robinhood historicky rekordnú pokutu 70 miliónov dolárov, ktorú musí uhradiť. IPO sa teda možno (aspoň načas) odsúva.

Prečo je tento broker taký obľúbený?

Robinhood je bezplatná online aplikácia na obchodovanie s akciami, opciami, ETFS a kryptomenami. To je základ úspechu, lebo - buďme úprimní - každý má rád veci zadarmo. Okrem toho spoločnosť Robinhood zaviedla čiastkové akcie, ktoré umožňujú investovať len 1 dolár do akcie v hodnote 100 dolárov. Jednoducho povedané, táto možnosť pomáha investorom vytvoriť si diverzifikované portfólio. Nemusíte mať desiatky tisíc eur, aby ste sa mohli zapojiť do investovania.

Spoločnosť Robinhood sa zameriava na priemerného používateľa smartfónu. Registrácia a vytvorenie účtu je jednoduché a podľa spoločnosti trvá schválenie nového zákazníka menej ako hodinu. Okamžite po schválení účtu môže zákazník zvýšiť sumu peňazí na svojom účte.

Aj Robinhood má nevýhody

Otázky o spoľahlivosti a dôveryhodnosti spoločnosti pretrvávajú, keďže spoločnosť bola a aj je predmetom závažných sťažností a niekoľkých súdnych sporov.

V januári a februári 2021 mala spoločnosť Robinhood problém s vysokou volatilitou súvisiacou s mániou okolo akcií spoločností GameStop, AMC a ďalších. Na vyriešenie svojich problémov spoločnosť získala od investorov 1 miliardu dolárov na pokrytie svojich požiadaviek na hotovosť. To kvôli vyššie uvedeným okolnostiam ostro kritizovali zákonodarcovia a iná časť investorov.

17. decembra 2020 Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) obvinila spoločnosť Robinhood zo zavádzania zákazníkov a z toho, že nevykonávala činnosť podľa svojich najlepších schopností. Stephanie Avakianová, riaditeľka odboru SEC pre presadzovanie práva v tlačovej správe uviedla, že spoločnosť Robinhood poskytovala svojim používateľom zavádzajúce informácie o skutočných obchodných cenách. Dodala, že maklérske spoločnosti nemôžu zavádzať svojich zákazníkov o kvalite vykonávania pokynov.

Výsledok obvinení zo systematického zavádzania klientov prišiel 30. júna. Výsledkom je najvyššia pokuta, akú kedy úrad FINRA udelil. Firma zaplatí pokutu 56 miliónov dolárov a klientov odškodní sumou 12,6 milióna. Regulátor FINRA uviedol, že ide o postih za systematické klamanie spotrebiteľov a ich vystavenie príliš riskantným operáciám, napr. opciám.

Podľa článku CNBC je Robinhood jednou z najhodnotnejších súkromných spoločností v Silicon Valley a hodnota IPO tejto fintech spoločnosti by mohla presiahnuť 30 miliárd USD. Spoločnosť Robinhood začala revolúciu v retailovom investovaní a IPO tejto spoločnosti by mohlo prilákať nových investorov. Otázkou však zostáva, do akej miery ovplyvní hodnotu akcií spoločnosti Robinhood doterajšie prešľapy a obvinenia zo strany regulačných orgánov.